Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Mısır’ın başkenti Kahire’de ziyaret ettikleri yerlerde kendilerinden Trabzonspor forması istendiğini belirtti. Köz, bordo-mavili kulübe gösterilen ilgiyi Muhammed Salah’ın Trabzonspor’da oynamasının yansımaları olarak değerlendirdi.

Köz, Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kentin ticaret kuruluşları ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen turizm tanıtım programı kapsamında Kahire’de temaslarda bulundu.

'İKİ TANE EVDE ASILI TRABZONSPOR BAYRAKLARI GÖRDÜM'

Kentte karşılaştığı ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Köz, “Otobanda giderken iki tane evde asılı Trabzonspor bayrakları gördüm. Bunlar bizi memnun ediyor” dedi.

Ziyaretlerinde kendilerine ilk olarak Salah’ın sorulduğunu aktaran Köz, bu ilginin Türkiye ve Trabzon turizmi açısından önemli olduğunu vurguladı. Köz, etkilerinin önümüzdeki aylarda ve yıllarda turizmde görüleceğine inandığını dile getirdi.