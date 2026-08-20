UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan'ın Ferencvaros takımı, Papara Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Ferencvaros’a galibiyeti getiren gol 17. dakikada geldi. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında temsilcimiz üst üste ataklarla Ferencvaros kalesinde etkili olsa da bir türlü aradığımız gol gelmedi ve müsabaka Macaristan ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle noktalandı. Mücadelenin rövanşı haftaya Macaristan’da oynanacak. SALAH İLK 11’DE FORMA GİYDİ Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Muhammed Salah, ilk kez 11'de yer alarak Trabzon'da taraftarlarla buluştu. TEKKE’NİN İLK AVRUPA MAÇI Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıktı. Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verdi. Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da ilk Avrupa heyecanını yaşadı.

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