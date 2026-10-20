Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Mohamed Salah, maçın ardından sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.

Mısırlı futbolcu, karşılaşmadan fotoğraflarının yer aldığı gönderiye “Yüzde otuz beş” notunu ve göz kırpma emojisi ekledi. Paylaşımın Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı hedef aldığı iddia edildi.

TRANSFER PAZARLIĞINDAKİ KOMİSYON AÇIKLAMASI

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Salah'ı kadrosuna katmak için uzun müzakerelerde bulunmuş, daha sonra pazarlık masasından kalkmıştı. Adalı, o dönemde menajer komisyonuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Menajer komisyonunu inanılmaz rakamlara, yaklaşık %35'e çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez ve Salah'ın bu rakamlardan haberdar olduğuna inanmıyoruz.”