İngiltere’deki Leicester Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, The Times gazetesi aracılığıyla hazır paketli salataların tüketimine dair kritik uyarılarda bulundu.

Dr. Freestone, market raflarında satışa sunulan ambalajlı salataların şiddetli ishal, aşırı kusma ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek bakteri bulaşma riskleri barındırdığını ifade etti. Bu yaz ABD ve Avrupa genelinde etkisini artıran ve "patlayıcı ishal" paraziti olarak tanımlanan siklosporiyazisin bu tür işlenmiş ürünlerde tespit edilebileceğini bildirdi.

ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR

Paketlenmiş salata yapraklarının buzdolabı şartlarında saklansa dahi güvende olmadığını belirten bilim insanı; patojenlerin ambalaj içerisindeki yaprak sularını besin olarak kullanarak plastiğe tutunduğunu ve bu ortamda bin kat daha hızlı çoğalabildiğini dile getirdi. Ürünün poşette kaldığı sürenin uzamasıyla birlikte mikropların güçlendiğini ve enfeksiyon riskinin ciddi oranda yükseldiğini kaydetti.

HER ZAMAN RİSK TAŞIYABİLİR

Doğada yetişen marul ve benzeri yapraklı sebzelerin yapısında doğal bir mikroflora yer aldığını hatırlatan Dr. Freestone, yüksek ısı uygulamadan ve pişirilmeden doğrudan topraktan tüketilen gıdaların her zaman risk taşıdığına dikkat çekti. Sinekler, eşek arıları ve farklı böcek türlerinin taze gıdalara hastalık yapıcı mikroorganizmaları taşıyarak contaminasyonu artırdığını vurgulayan mikrobiyolog, bahsedilen tehlikeler nedeniyle paketlenmiş salata ürünlerini kişisel olarak hiçbir koşulda tüketmediğini aktardı.