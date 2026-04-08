Baharın gelmesiyle birlikte birçok insan dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başlarken bahçesini daha verimli ve canlı hale getirmek isteyenler için basit bir çözüm ortaya çıktı. Genellikle çiğnenebilir veya tatsız oldukları için atılan salatalık kabukları, doğru şekilde kullanıldığında bahçenize önemli faydalar sağlıyor.

TİKTOK’TA GÜNDEM OLAN TÜYO

Son zamanlarda TikTok’ta “Nature with Ifzaal” hesabından paylaşılan bir video, salatalık kabuklarının bahçecilikteki potansiyelini gündeme taşıdı. Videoda, kabukların bahçe bitkilerinin büyümesine yardımcı olacağı ve çiçek, sebze veya çimlerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayacağı vurgulandı.

Ifzaal, takipçilerine “Kabukları 48 saat boyunca bir kapta bekletirseniz seyreltin; ancak 24 saatten sonra seyreltmeden kullanmanızda sakınca yok" önerisinde bulundu.

NASIL KULLANILIR?

Bahçe bakımında salatalık kabuklarını kullanmak oldukça basit. Öncelikle bir salatalığı soyduktan sonra kabukları uygun bir kaba yerleştirin. Ardından kabı suyla doldurup kapağını kapatın. 24 ila 48 saat bekledikten sonra besin açısından zengin bir gübre elde edeceksiniz. Ifzaal, bu yöntemin yaz aylarında bahçenizi muhteşem gösterecek “altın değerinde” bir uygulama olduğunu belirtti. Ayrıca, toprağa uygulamadan önce karışımı genellikle 1:10 oranında seyreltmek gerekiyor.

SALATALIK KABUKLARINI BAHÇEYE ASIN

Bu yöntemin bir diğer şaşırtıcı uygulama alanı ise kabukların doğrudan bahçeye asılmasıdır. Salatalık kabuklarını bahçenizin çeşitli noktalarına veya bitki saplarına asarak, kokusuyla bazı zararlıları bitkilerinizden uzak tutabilir, doğal bir koruma kalkanı oluşturabilir.

Bu yöntemi uygulamak için akşamüstü veya gün batımına yakın saatler (16:00 – 18:30 arası) en kritik zaman dilimidir.

KOMPOST VE ÇİMLER İÇİN DE FAYDALI

Salatalık kabukları yalnızca bitkiler için değil, kompost kutuları için de değerli bir malzeme. Bu yöntemi uygulayanlar, hem atıkları değerlendirmiş hem de bahçelerinin daha sağlıklı ve yeşil görünmesini sağlamış oluyor.