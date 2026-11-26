Mutfakta salata hazırlarken ya da kahvaltı sofrası kurarken çoğumuzun hiç düşünmeden çöpe attığı salatalık kabukları, içerdiği yoğun mineraller ve doğal bileşenler sayesinde evde hayat kurtaran pratik çözümler sunuyor.

İNADINA PARLAYAN MUSLUKLAR VE BUĞUSUZ AYNALAR

Özellikle musluk başlıkları, çelik tencereler ve evyelerdeki inatçı su lekelerini kabuğun iç kısmıyla ovmak, yüzeyi çizmeden anında ayna gibi parlaklık sağlıyor. Üstelik aynı yöntem duş öncesi banyo aynalarına uygulandığında buğulanmayı da geciktiriyor.

KARINCALARI EVDEN UZAKLAŞTIRAN DOĞAL KALKAN

Marifetleri sadece temizlikle sınırlı olmayan salatalık kabukları, sıcak havalarda ve mevsim geçişlerinde mutfağı basan karıncalar için de ilaçsız bir kalkan görevi görüyor. Karıncaların ve küçük böceklerin salatalığın yaydığı doğal kokuya karşı hassasiyeti olduğu için, kapı eşiklerine ve pencere kenarlarına bırakılan taze kabuklar haşereleri evden hızla uzaklaştırıyor.

HEM CİLDİ HEM DE ÇİÇEKLERİ CANLANDIRIYOR

Kozmetik dünyasında da sıkça tercih edilen salatalık özünün en yoğun bulunduğu kabuk kısmı, buzdolabında 10 dakika soğutulup göz altlarına yerleştirildiğinde yorgunluk ve şişkinlik izlerini anında hafifletiyor. Bununla da bitmiyor; bir kavanoz suda 24 saat bekletilen salatalık kabuklarının suyu süzülüp saksı diplerine döküldüğünde, toprağın mineral dengesini destekleyerek ev bitkilerini adeta coşturan doğal bir besin kaynağına dönüşüyor.