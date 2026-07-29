Sofraların vazgeçilmezi, kurubaklagil ve et yemeklerinin en sadık dostu salatalık turşusu kurmanın tam zamanı. Ancak pek çok mutfakta ortak bir dert vardır: Büyük emeklerle kurulan o turşuların kısa sürede yumuşaması veya eriyip gitmesi. Eğer siz de yerken o iştah açıcı "kütür kütür" sesi duymak, aylarca ilk günkü tazeliğini koruyan garantili bir lezzet yakalamak istiyorsanız, işin sırrı doğru salamura dengesinde gizli. Sadece yirmi dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz ve iki hafta içinde olgunlaşan bu tarif, düşük kalorili yapısıyla da hafif bir garnitür arayanların favorisi olmaya aday.

LEZZETİN TEMELİ DOĞRU MALZEME KULLANMAK

Güzel bir turşunun yolculuğu, doğru malzemeleri bir araya getirmekle başlar. Bir buçuk kilogram kadar küçük boy, sert ve taze salatalık bu işin temel taşıdır. Yanına eşlik edecek sekiz on diş sarımsak ve bir çay bardağı üzüm sirkesi, turşunun karakterini belirler. Koruyuculuğu ve o tam kıvamındaki ekşiliği yakalamak içinse iki yemek kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı tane karabiber ve bir tatlı kaşığı kişniş tohumu devreye girer. Son dokunuşu yapan birkaç dal taze dereotu ve kavanozu tamamlayacak kaliteli içme suyu ise aromayı zirveye taşır.

HAZIRLAMASI ÇOK BASİT

Hazırlık aşaması oldukça pratik ve keyiflidir. Bol suda güzelce yıkadığınız salatalıkların uç kısımlarını çok ince bir şekilde kestikten sonra, salamuranın iç kısımlara rahatça işlemesi için kürdanla birkaç yerinden delik açmalısınız. Ardından sterilize edilmiş cam kavanozun tabanına dereotu, sarımsaklar ve tane karabiberleri yerleştirip, üzerine salatalıkları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde oldukça sıkı bir düzende yerleştirebilirsiniz. Sirke, kaya tuzu, toz şeker ve limon tuzunu da ekledikten sonra kavanozu içme suyuyla doldurup kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Tuzun erimesi için kavanozu birkaç kez ters yüz edip ilk gün oda sıcaklığında, ardından serin ve karanlık bir yerde iki hafta dinlenmeye bırakmanız yeterlidir.

ÇITIR KALMASINI SAĞLAYAN ALTIN KURALLAR

Turşunuzun aylarca çıtır kalmasını sağlayan birkaç altın kuralı da unutmamak gerekir. Sebzelerin erimesini önlemenin ilk şartı kesinlikle musluk suyu yerine içme suyu, sofro tuzu yerine de kaya tuzu kullanmaktır. Ayrıca salatalıkların suyun yüzeyine çıkıp hava almasını engellemek için kavanoza çok sıkı dizilmesi ve turşu olgunlaşıp kapağı açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında saklanması çıtırlığın ömrünü uzatır.

FARKLI TATLAR ARAYANLARA ÖNERİLER

Eğer klasik lezzetlerin dışına çıkmak isterseniz, üzüm sirkesi yerine daha hafif bir tat sunan elma sirkesini deneyebilir; limon tuzu yerine taze limon dilimleri veya dereotu yerine kereviz yaprağı ekleyebilirsiniz. Acı severler için kavanoza atılacak birkaç adet süs biberi ferahlatıcı bir keskinlik katarken, havuç ve arpacık soğan ilavesiyle renkli karışımlar elde etmek de mümkündür.

SOFRADA SERVİS ETMEK İÇİN BUNU DENEYEBİLİRSİNİZ

Bu nefis çıtır turşuyu geleneksel tencere yemeklerinin, kuru fasulye ve pilav menülerinin yanında ferahlatıcı bir garnitür olarak sunabilirsiniz. Izgara etlerin ve mangal çeşitlerinin lezzetini tamamlayan bu tarifi, ince ince doğrayarak ev yapımı hamburger, dürüm ve sandviçlerin içerisine de yakıştırabilirsiniz. Hatta kahvaltı sofralarında peynir çeşitleriyle birlikte tüketebilir, antioksidan deposu olan turşu suyunu ise salata soslarınıza ekşi bir dokunuş katmak için değerlendirebilirsiniz.