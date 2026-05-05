Salatalıkların daha uzun süre çıtır kalması için nem dengesini korumak büyük önem taşıyor. Bunun için salatalıkları buzdolabında saklarken kağıt havluya sarmak öneriliyor. Bu yöntem, fazla nemi emerek sebzenin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor.

SUYLA TEMASINA DİKKAT

Uzmanlar, salatalıkların yıkanarak saklanmaması gerektiğini vurguluyor. Yıkandıktan sonra üzerinde kalan su, bozulma sürecini hızlandırabiliyor. Bu nedenle salatalıkların tüketileceği zaman yıkanması daha doğru bir tercih olarak öne çıkıyor.

DOĞRU BÖLÜMDE SAKLAYIN

Salatalıklar, buzdolabının çok soğuk olmayan sebzelik kısmında muhafaza edilmeli. Aşırı soğuk, sebzenin dokusunu bozarak daha hızlı yumuşamasına neden olabiliyor.

KESİLDİKTEN SONRA DA KORUNABİLİR

Kesilmiş salatalıkların da tazeliğini koruması mümkün. Açık kalan kısmın streç filmle sarılması veya hava almayan kaplarda saklanması, nem kaybını önleyerek daha uzun süre diri kalmasını sağlıyor.

Küçük önlemlerle salatalıkların raf ömrünü uzatmak mümkün. Doğru saklama koşulları sağlandığında, sebzeler hem daha uzun süre dayanıyor hem de ilk günkü tazeliğini büyük ölçüde koruyor.