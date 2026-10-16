Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA BEKLETİLEN ÜRÜNLER Ekiplerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında bulunan pul biber ve domates salçası üretim tesisinde gerçekleştirdiği kontrolde sağlıksız koşullarda bekletilen ürünler tespit edildi. YÜZLERCE KİLO ÇÜRÜMÜŞ DOMATES Salça yapımında kullanılmak üzere ayrılan yüzlerce kilogram çürümüş domatesin bulunduğu işletmede, kötü koku yayan ve küflenmiş salçalar da belirlendi. Pul biber üretiminde kullanılacağı tespit edilen biberlerin ise hijyen koşullarına uygun olmadığı görüldü. SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK Halk sağlığını tehdit edebilecek ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Denetim sonucunda işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.