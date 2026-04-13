Mutfakta uygulanabilecek basit ama etkili yöntemler, gıdaların tazeliğini daha uzun süre korumaya yardımcı olabilir. Salça da doğru saklama koşulları sağlandığında uzun süre bozulmadan kullanılabilen besinler arasında yer alır. Peki salçayı küflenmeden nasıl muhafaza edebilirsiniz? İşte bilmeniz gerekenler…

Salçanın bozulmasının en önemli nedeni, hava ile temas etmesidir. Kavanozdan kaşıkla alım sırasında içeri giren hava, zamanla küf oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle salçayı yalnızca buzdolabında saklamak her zaman yeterli olmaz. Uygun koruma yöntemleri kullanılmadığında, en kaliteli salçalar bile kısa sürede küflenebilir. Tam da bu noktada, pratik bir mutfak yöntemi devreye giriyor. Salçanın içine eklenen tek bir doğal dokunuş sayesinde, küf ve bozulma sorununun önüne geçmek mümkün hale geliyor.

Salçanın içine eklenmesi önerilen o doğal dokunuş ise sarımsak. Soyulmuş ve bütün halde kavanoza bırakılan bir diş sarımsak, içerdiği doğal antibakteriyel bileşenler sayesinde küf oluşumunu yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Bu yöntem, salçanın daha uzun süre tazeliğini korumasına katkı sağlıyor.

Yöntemin etkisini artırmak için salçanın üzerini ince bir zeytinyağı tabakasıyla kaplamak da oldukça işe yarar. Zeytinyağı, salça ile hava arasında koruyucu bir katman oluşturarak küf oluşumunu önemli ölçüde azaltır. Ancak her kullanım sonrası salçanın yüzeyini düzeltmek ve üzerine yeniden az miktarda zeytinyağı eklemek, bu korumayı sürdürebilmek açısından büyük önem taşır.