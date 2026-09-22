YENİ Parti heyeti, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane önünde açıklama yapan İzmir Milletvekili Murat Bakan, okullarda güvenliğe yönelik önlemlerin bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ise 'Kaçan güvenlik görevlisinin gereği yapılacak!' açıklamasında bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Heyet, burada tedavi gören yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Heyet, ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yaptı. İzmir Milletvekili Murat Bakan, şunları söyledi:

"Urfa, Kahramanmaraş, arkasından şimdi Manisa Turgutlu'da böyle üzücü bir olayı yaşamış olduk. Biz tabii sabah konuyu duyar duymaz Genel Başkanımızın talimatıyla bir heyet olarak buraya geldik. Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen zaten Turgutlulu, o ve Belediye Başkanımız Çetin Akın ilk intikal ettiler. Arkasından İl Başkan Vekilimiz Erdem Nalbant, ben ve İzmir Milletvekilimiz Deniz Yücel geldik. Ailelerle görüştük. Sayın Valimizle görüştük. Çocuklarımızı ziyaret ettik. Şu an itibarıyla burada 7 çocuğumuz var. Bir tanesi özel hastaneden sonra taburcu olmuş. 3 tane çocuğumuz Manisa merkezinde; biri Şehir Hastanesi'nde, ikisi Celal Bayar Üniversitesi'nde. Buradan da oradaki aileleri ve çocuklarımızı ziyarete gideceğiz. Umuyoruz hiçbir çocuğumuzun bir yaşam tehlikesi olmaz. Ameliyata gireceklerini öğrendik. Onunla ilgili, çocukların sağlık durumuyla ilgili daha detaylı bilgiyi başhekimlerden, hastanelerden ve Sayın Validen alacağız.

Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Dün bir protokol imzalandı, Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında. Dün protokolle ilgili duyuru oldu, bugün bunu yaşadık. Bütün yaz çalışan bir komisyonumuz vardı, biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşanan olayları ve dijital ortamda çocukların yaşadığı risklerle ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu. Ağustos ayında son toplantısını yaptı bildiğim kadarıyla. Orada tüm konular, tüm riskler konuşuldu. Ama netice itibarıyla fiziki güvenlik, kapının önünde kolluk kuvveti konmanın dışında böyle sofistike, karmaşık bir problemi çözebilecek adımların atılmamış olduğunu üzülerek görüyoruz. Daha ciddi eleştiriler yapılabilecek bir durum var ama olayın sıcaklığıyla, tazeliğiyle çok şey söylemek istemiyoruz. Çünkü şu an bizim için öncelik, çocuklarımızın sağlıkla buradan çıkması. Ama tüm bakanlıkların iş birliği içinde; Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Millî Eğitim Bakanlığı'nın ve en önemlisi iş birliği içinde, multidisiplin olarak hepsinin birlikte çalışması gereken rehberlik uzmanları, psikolojik danışmanlar, okul hemşireleri, okul güvenliği ve okulla ilgili alınması gereken önlemlerin hepsinin bir bütün olarak alınması gerektiği bir noktadayız. Çocuklarımızdan birisi dedi ki 'okulun önündeki güvenlik bizden önce kaçtı.' Sadece okulun fiziki güvenliğine sıkışmış, onun da henüz becerilemediği bir noktada burada 11 çocuğumuz, biri taburcu oldu. 11 çocuğumuzun bu olaydan etkilendiğini görüyoruz."

BAŞEVİRGEN: GEÇMİŞ OLSUN

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki Lisesi'nden gelen haberle sarsıldık. Ben öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biraz önce Murat Bakan Vekilim, Deniz Yücel Vekilim, Belediye Başkanımız Çetin Akın, İl Başkan Vekilimiz Erdem Nalbant'la birlikte çocuklarımızı ziyaret ettik. Burada 8 çocuğumuz devlet hastanesinde var. Birisi taburcu oldu. Yedisinin de durumu iyi. Aileleri de şu an bizlerin de birlikte ziyaret etmemizle birlikte çocuklarının sıkıntılarını dile getirdi. Bir annemizin söylediği şu: 'Bizler çocukluğumuzda okullarımıza güvenlikle, güvenle gidebiliyorduk ama şu an çocuklarımız okullarımıza güvenle gidemiyor' diyorlar. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne ve Şehir Hastanesi'ne geçeceğiz. Orada 3 çocuğumuz var. İkisi biraz ağır ama sizlere de inşallah onların iyi haberlerini getireceğiz."

Açıklamanın sonunda, çocuğunun İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki saldırı sırasında kaçtığını belirten bir öğrenci velisi de yaşananlara tepki gösterdi.