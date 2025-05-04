CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırı gerçekleştirildi.

Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyi Davut Tengioğlu “Psikolojisi bozuk zaten. Arkadaşlarının dolduruşuna gelmiş olabilir. Önünün arkasının çok iyi incelenmesi lazım. Provokasyonda kullanılmış olabilir. Arkadaşlarının ivedilikle araştırılması lazım” dedi. Davut Tengioğlu, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

"PROVOKASYONDA KULLANILMIŞ OLABİLİR"

“Kardeşim iyi bir CHP’lidir. Çocukluğundan beri hem de... Siyasi olarak tam ters kutuplardaydık. O solcu ben sağcı idim. Bu nedenle bana silah çekmişliği bile var. Psikolojik sorunları var. Onu tahrik noktasına getiren, tahmin ediyorum, siyasetçilerin eylem ve söylemlerinin değişik olması. Özel’in politikalarını beğenmiyor olabilir. İstanbul’da yaşıyor kendisi. Biz neredeyse 20 yıldır görüşmüyoruz. Kendi öz evlatlarını öldürdü. Son zamanlarda siyasetçilere o da bütün millet gibi kızgın durumda. Psikolojisi bozuk zaten. Arkadaşlarının dolduruşuna gelmiş olabilir. Önünün arkasının çok iyi incelenmesi lazım. Provokasyonda kullanılmış olabilir. Arkadaşlarının ivedilikle araştırılması lazım. Bu olayı da kınıyorum. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamına yapılmıştır.”