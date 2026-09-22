Manisa Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 100 metre yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda 3’ü ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı.

1 AY ÖNCE HALASININ OĞLUNA SÖYLEMİŞ

Saldırıyı gerçekleştiren 9’uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Halil O. ise yakalandı. Sabah’ta yer alan habere göre, Halil O.'nun, tüfekle eylem yapacağını 1 ay önce halasının oğluna söylediği ancak akrabasının bunu ciddiye almayıp "gülüp geçtiği" belirlendi. Anneannesinden aldığı parayla fişek alan, kuzenleriyle atış talimi yapan ve dedesinin evindeki silahla dehşet saçan zanlıyla birlikte gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

YOU DİZİSİNDEKİ GOLDBERG’E HAYRANLIK BESLİYOR

Zanlının odasında ele geçirilen notlar arasında "Sosyalist Komünist Parti" adıyla bir yapı kurguladığı, Netflix'te yayınlanan You dizisindeki Joe Goldberg'e hayranlık beslediğine dair notlar da bulundu. Eylem öncesi cep telefonunu sıfırlayan Halil O.'nun telefonu da incelemeye alındı.

TAKINTILI BİR SERİ KATİL

Dizide kitapçı olarak çalışan ve takıntılı davranışları nedeniyle cinayetler işleyen Goldberg karakteri, hikâye boyunca seri katil kimliğiyle öne çıkıyor.

BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLAMA YAPTI

Diğer taraftan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen okul saldırısına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Çiftçi, "3 yaralı ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

‘OKULLAR RİSKLERİNE GÖRE DERECELENDİRİLDİ’

Bakan Çiftçi, “Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ OKUL RİSKLİ OKULLARDAN BİRİ’

Çiftçi, “Bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibarıyla 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda, saldırının olduğu anda görevli kendisi” diye konuştu.

‘AİLELER KONTROL ETMELİLER’

Ailelere de sorumluluklar düştüğünü belirten Çiftçi, “Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, en başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak surette takip etmeliler, kontrol etmeliler” ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

‘BÜTÜN AİLELERE BİRER POLİS GÖREVLENDİREMEYİZ’

‘Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar’ diyen Çiftçi, “Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde, çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler meyanında, ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekûn olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hâle gelecek ve bu tür hadiseler de yaşanmamış olacak” dedi.