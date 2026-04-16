Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenleyen 8.sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu tamamlandı. Raporda, sağ arka bacağındaki kesici-delici yara nedeniyle büyük damar hasarı ve yoğun kan kaybından öldüğü belirtildi.

Saldırganın, aynı okulda iki çocuğu bulunan ve başka bir kurumda aşçılık yapan Alperen Bekçi adlı veli tarafından durdurulduğu öğrenildi.

“AFFET BENİ, AFFET BENİ”

Saldırganı etkisiz hale getiren veli Necmettin Bekçi, Mersinli’nin polisleri görünce “affet beni, affet beni” diye bağırdığını aktardı.

İŞTE OTOPSİ RAPORU

Sabah’ta yer alan habere göre, Adli Tıp raporunda İsa Aras Mersinli’nin 1.79 cm boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

İncelemede, ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi.

Ellerinde naylon koruma poşeti, sırt bölgesinde ise 4 adet elektrod pedi bulunduğu kaydedildi.

Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmazken, vücudun tamamında kuru kan bulaşları görüldü.

Sağ arka bacağında 2.5 cm’lik kesici-delici alet yarası tespit edildi. Otopsi sırasında alınan toksikolojik örneklerin ayrıntılı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği bildirildi.