İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu olası bir İran misillemesine karşı alarm seviyesini yükseltirken, savunma tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Ancak şu aşamada İç Cephe Komutanlığı tarafından sivillere yönelik güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

"GERİLİM HER AN TIRMANABİLİR"

İsrail merkezli basın organlarında yer alan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Washington'un İran'a yönelik olası askeri adımlarını yakından takip ediyor.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı kararı almaya önceki dönemlere kıyasla daha yakın olduğu değerlendirmesine yer verildi. Aynı kaynak, böyle bir operasyonun henüz kesinleşmediğini de ifade etti.

İRAN MİSİLLEMESİ ENDİŞESİ

İsrail yönetiminde, ABD'nin olası bir saldırısına İran'ın İsrail'i hedef alarak karşılık verebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu nedenle İsrail ordusunun savunma hazırlıklarını artırdığı ve gelişmeleri anlık olarak izlediği kaydedildi.

Haberlere göre, Washington yönetiminin olası ilk saldırı aşamasında İsrail'in doğrudan operasyona katılmasını tercih etmeyebileceği, ancak sonraki süreçte farklı senaryoların değerlendirildiği öne sürüldü.

GERİLİM HER AN ARTIYOR

ABD daha önce Orta Doğu'daki birçok ülkede bulunan diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla vatandaşlarına güvenlik uyarılarında bulunmuştu. Öte yandan İranlı yetkililer de ülkenin enerji ve altyapı tesislerine yönelik olası saldırılar halinde bölgedeki hedeflere misilleme yapılacağı yönünde açıklamalar gerçekleştirmişti.

Öte yandan, ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatacağına ilişkin iddialar resmî makamlar tarafından doğrulanmış değil. İsrail'deki hazırlıklara ilişkin bilgiler ise büyük ölçüde basında yer alan haberler ve ismi açıklanmayan yetkililerin değerlendirmelerine dayanıyor. Bu nedenle gelişmelerin resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.