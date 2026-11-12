İstanbul Çekmeköy'de trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak amacıyla aracından inerek trafik akışını engelleyen 33 yaşındaki C.T., polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Salı günü Çekmeköy Şile Yolu'nda yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Sanal devriye kapsamında görüntüleri inceleyen ekipler, Şile istikametinde ilerlerken saldırı amacıyla aracından inen sürücünün C.T. olduğunu belirledi.
Yakalanarak gözaltına alınan C.T.'ye, "saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddeleri gereğince para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.