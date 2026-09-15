Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yoğunlaşan insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle yaşanan güvenlik endişeleri doğrultusunda, ülkenin en önemli dış politika konferansını Soçi'den Moskova'ya taşıdı.
Konuya yakın dört kaynağın aktardığı bilgilere göre, Valdai Tartışma Kulübü’nün Eylül sonu ve Ekim başında başkent Moskova dışında gerçekleştirilmesi planlanan dört günlük yıllık toplantısı için son dakikada mekan değişikliğine gidildi.
Konferansa davet edilen 120 konuk, Putin'in konutunun da bulunduğu Karadeniz kıyısındaki Soçi şehri için gönderilen ilk davetiyelerin ardından geçtiğimiz ay yeni mekan hakkında bilgilendirildi.
Kaynaklardan ikisi, söz konusu değişikliğin Putin'in başkanlık güvenlik servisinin ısrarı üzerine yapıldığını belirtti.
Rus haber sitesi Agentstvo'ya göre Ukrayna, yaz boyunca Soçi yakınlarındaki petrol rafinerilerini ve diğer Karadeniz beldelerini hedef aldı; Mayıs ayında başlayan turizm sezonundan bu yana bu saldırılarda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi ise yaralandı.
Geçtiğimiz Cuma günü Soçi Uluslararası Havalimanı yakınındaki bir rafineriye düzenlenen saldırı uçuşların durdurulmasına ve kent üzerinde yoğun siyah dumanların yükselmesine neden oldu.
Putin'in son zamanlarda Soçi'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde belirgin bir düşüş gözlemlendi.
Geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki Valdai Konferansı'ndan bu yana bölgeyi ziyaret etmeyen Putin, son iki yılın her birinde Soçi'ye sadece ikişer kez gitti.
Bu durum, geniş çaplı işgalin başladığı tarihten önceki son yıl olan 2021'de Soçi'ye yapılan 24 ziyaretle tezat oluşturuyor.
Valdai Kulübü etkinlik duyurusunu Pazartesi günü yaparken mekan değişikliğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Valdai Kulübü yetkilileri ise konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.