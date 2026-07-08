Pakistan basını, bir kargo firmasına ait 27 yıllık 'Boeing 737' tipi uçağın Karaçi kentinin 155 deniz mili yakınlarında radardan kaybolduğunu duyurdu. Sharjah'dan Karaçi'ye giden uçağın radar kayıtlarında bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi. Pakistan Havacılık İdaresi de kargo uçağının, motor arızası bildirdikten sonra kaybolduğunu aktardı. Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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