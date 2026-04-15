Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak 'Güvenlik önlemlerinin ve tedbirlerin artırıldığını söylemişti. Tekin'in konuşmasından saatler sonra Kahramanmaraş'ta dehşet veren bir okul saldırısı daha yaşandı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırı Türkiye’yi sarstı. 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

SAATLER ÖNCE 'TEDBİRLER ARTILDI' DEMİŞTİ

Tekin, açıklamasında Siverek'te yaşanan okul saldırısına ilişkin şunları kaydetmişti:

"Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz. Valilikle sürekli irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız.

Zaten biz bu tür olaylarda hemen soruşturma başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden hep beraber kaçınmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından değerlendirmeye tabi tutuyoruz ve tedbirlerimizi alırız. Tedbir alınan okullarımızda da oluyor bu, alınmayanlarda da olabilir…"