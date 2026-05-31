İlk olarak 2016 yılında yaban domuzları, geyikler ve ayıların tarım alanlarına verdiği zararı azaltmak amacıyla geliştirilen robot kurtlar, kırmızı LED gözleri, sivri dişleri ve yüksek sesli uyarı sistemleriyle dikkat çekiyor. Sensörler sayesinde hareket algılayan cihazlar, hayvan yaklaştığında uluma sesleri, sirenler ve insan sesleri dahil 50'den fazla farklı kayıt çalabiliyor. Seslerin yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan duyulabildiği belirtiliyor.

AYI SALDIRILARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Japonya'da son yıllarda ayılarla insanların karşılaşma sayısında ciddi artış yaşanıyor. Resmi verilere göre ülkede 2025'ten bu yana 50 binden fazla ayı görülürken, 200'den fazla kişi yaralandı ve en az 13 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, ormanlık alanların daralması, iklim koşullarındaki değişimler ve kırsal nüfusun azalmasının ayıları yerleşim bölgelerine daha fazla yaklaştırdığını belirtiyor.

Artan olaylar nedeniyle Japonya'nın bazı bölgelerinde güvenlik önlemleri genişletilirken, robot kurtlar özellikle kırsal alanlarda alternatif çözüm olarak öne çıkıyor. Daha önce bazı bölgelerde ayı popülasyonunu kontrol altına almak için askeri destekli operasyonlar da yürütülmüştü.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

Robot kurtları üreten Hokkaido merkezli Ohta Seiki şirketi, son dönemde gelen yoğun talep nedeniyle üretim kapasitesinin zorlandığını açıkladı. Şirket yetkilileri, her cihazın büyük ölçüde el işçiliğiyle üretildiğini ve müşterilerin teslimat için birkaç ay beklemek zorunda kaldığını belirtiyor. Sadece 2026 yılında alınan sipariş sayısının, normalde bir yılda gelen toplam sipariş miktarını geçtiği ifade ediliyor.

Yaklaşık 4 bin dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satılan robot kurtlar; güneş paneli, batarya, hareket sensörü ve ses sistemleriyle donatılıyor. Şirket ayrıca hareket edebilen, belirli rotalarda devriye gezen ve hayvanları takip edebilen yeni modeller üzerinde çalışıyor. Bunun yanında yürüyüş yapanlar ve öğrenciler için taşınabilir versiyonların geliştirilmesi de planlanıyor.

KIRSAL BÖLGELERDE YAYGINLAŞIYOR

Başlangıçta çiftçilerin ürünlerini korumak amacıyla kullanılan robot kurtlar artık golf sahaları, kırsal tesisler ve yerleşim alanlarında da tercih edilmeye başlandı. Araştırmalarda cihazların belirli bölgelerde ayıların yaklaşmasını önemli ölçüde azaltabildiği belirtilirken, uzmanlar bu sistemlerin hayvanları öldürmeden uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu vurguluyor.

Japonya'da ayı saldırıları sürerken, kırmızı gözlü robot kurtlar ülkenin en sıra dışı güvenlik çözümlerinden biri olarak görülüyor. Üreticiler ise talebin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyor.