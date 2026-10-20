Brent petrol, Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve Körfez'de ticari gemilere saldırı haberlerinin etkisiyle beş ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Enerji altyapısını hedef alan saldırılar, piyasada jeopolitik risk primini canlı tutuyor.

Önceki seansta varil başına 110,70 dolara yükselerek 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.34 itibarıyla 109,85 dolardan işlem gördü. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise varil başına 98,68 dolar seviyesinde bulunuyor.

ING analistleri, salı günü yayımladıkları değerlendirmede fiyatların güçlü biçimde desteklenmeye devam ettiğini, piyasanın mevcut oynaklık nedeniyle önemli bir risk primini fiyatladığını belirtti. Analistlere göre, bölgedeki jeopolitik gelişmelere rağmen petrol akışlarının kesintisiz sürmesi halinde bu prim zamanla azalabilir. Ancak bunun gerçekleşmeye başladığına ilişkin henüz bir belirti bulunmuyor.

İKİ HAFTADA EN AZ 18 GEMİYE SALDIRI

Gemi takip şirketi Kpler'in pazartesi günü yayımladığı nota göre, son iki haftada en az 18 gemiye saldırı düzenlendi. Şirket, bu saldırıların petrol piyasasındaki risk primini koruyan gelişmeler arasında olduğunu belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü dönemde denizcilik yetkilileri, ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırı bildiriyor.

HUSİLER ENERJİ TESİSLERİNİ HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLADI

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, pazartesi günü Suudi Arabistan'da enerji, havaalanı ve askeri hedeflere bir dizi saldırı düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada hedefler arasında Aramco'nun Yanbu'daki tesisi, Şeybah petrol sahası, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Abha Havalimanı sayıldı.

Aynı gün Yemen'in Şabva vilayetinde hükümet güvenlik güçlerine ait bir eğitim kampına düzenlenen Husi saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Suudi Arabistan ile Husiler karşılıklı saldırılar düzenlerken Rusya ve Ukrayna da enerji altyapısına yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bu gelişmeler, enerji arzına yönelik riskleri piyasanın gündeminde tutuyor.

ABD STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Reuters'ın pazartesi günü yayımladığı ön ankette, ABD'de geçen hafta ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının azalması beklendiği görüldü.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştığını söyledi. Wright, buna karşılık rafine petrol ürünlerinin teslimatlarının sınırlı kaldığını belirtti.

Trump yönetimi ise yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin yasal olarak ham petrol taşıyabilmesini sağlamak amacıyla bu gemilerin satışına izin veriyor. Küresel ölçekteki gizli filonun yaklaşık 1.600 gemiden oluştuğu tahmin ediliyor.