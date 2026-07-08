ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un gece boyunca İran'daki stratejik noktaları bombalamısının ardından İran yönetiminden açıklama geldi.

İran Merkez Komutanlığı, Keşm Adası, Bandar Abbas ve Sirik'in vurulmasının ardından "ABD saldırıları için kullanılan tüm noktaların hedefte olduğunu" duyurdu.

Açıklamada “ABD ordusu tarafından İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve topraklarına yönelik saldırılara sağlanan her türlü destek, silahlı kuvvetler tarafından meşru bir hedef olarak kabul edilecektir" denildi.

Bu açıklamadan önce İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Bahreyn ve Kuveyt'e İHA ve füze saldırıları düzenledi. Arap ülkelerinde hava savunma sistemleri saldırıları engelledi.

Bu saldırıdan sonra İran'ın Buşher kentinde iki askeri üste patlamalar duyuldu. İran, ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve saldırıların "daha başlangıç" olduğunu vurguladı.

ABD ise İran'ın dün öğleden sonra üç ticari gemiyi vurması ardından saldırıların gerçekleştirildiğini vurguladı. Saldırıların "ceza niteliği taşıdığı" belirtildi.