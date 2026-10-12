Suudi Arabistan'ın başkentii Riyad'da üst üste füze saldırıları düzenlenmesinin ardından şehirde petrol devlerini bir araya getirecek olan zirvede koltuklar boş kaldı.

Bir hafta içinde havalimanını hedef alan üçüncü saldırının ardından Suudi Arabistan yönetimi olayı kararlı bir yanıtla karşılanacak "korkakça bir terör saldırısı" olarak niteledi.

Yaşanan saldırılarda 12 kişinin ölmesi ve 300'den fazla kişinin yaralanması petrolün pazarının nabzının attığı toplantıda koltukların boşalmasına sebep oldu.

Pazar günü Ritz-Carlton Oteli'nde başlayan Dünya Petrol Kongresi'ne katılması beklenen ExxonMobil, TotalEnergies, Shell ve BP'nin CEO'ları, konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre programlarını iptal etti.

PETROL DEVLERİ TEK TEK KAÇTI

İptal kararları Riyad için ekonomik bir darbe niteliği taşıdı. BP karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Petrol Kongresi'ne (WPC) katılmak için her türlü çabayı gösterdik.

Ne yazık ki seyahat aksaklıkları nedeniyle şahsen orada bulunamıyoruz. Bölgedeki köklü ortaklıklarımıza büyük değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Shell yorum yapmaktan kaçınırken, ExxonMobil ve TotalEnergies ise açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Suudi yetkililer, WPC'nin yanı sıra bu ay yapılması planlanan ve küresel yöneticileri bir araya getiren Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansının da aynı şekilde gerçekleşeceğini bildirdi.

HUSİLERDEN TEHDİT GECİKMEDİ

Cumartesi günkü saldırının ardından pazar günü engellenen bir seyir füzesi nedeniyle farklı bir terminalde yangın çıkmasıyla dördüncü bir saldırı gerçekleşti.

Saldırılar sonrası Riyad'daki havalimanı pazar günü kapalı kalırken; ABD ve Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri vatandaşlarına havalimanından uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Husilerin askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri; Riyad Havalimanı'nın yanı sıra Dammam Havalimanı ve Doğu Vilayeti'ndeki iki Aramco tesisini balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurarak grubun "Suudi Arabistan'ın derinliklerinde operasyonlarına devam edeceğini" belirtti.

Husi sözcüsü ayrıca havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi havalimanları ile hava sahasını kullanmamaları ikazını yineledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a karşı başlattığı savaşın ardından tırmanan gerilim küresel enerji fiyatlarını yükseltirken, Suudi destekli Yemen hükümetinin geçen hafta Husilere karşı başlattığı karşı taarruz çatışmaları tırmandırdı.

Husiler eylül ayında Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'na geçiş sağlayan Babülmendep Boğazı'na bakan alanları ele geçirerek Suudi gemilerini hedef alma imkanı kazanmıştı.

Tehditler karşısında savunma desteği arayan Suudi Arabistan'a yardım için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından kritik bir ihracat noktası haline gelen Yanbu petrol terminalini korumak üzere asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Pakistan ve NATO üyesi Türkiye ise geçen hafta ilk kez bir karşılıklı savunma paktını harekete geçirerek Pakistan ve Türk askeri güçlerinin Suudi Arabistan'a "hızlı şekilde konuşlandırılmasını" hedeflediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la aylardır süren savaş nedeniyle ABD savunma füzesi stoklarının tükenmesi gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Husi karşıtı kampanyasına katılma konusunda çekimser kalmayı sürdürüyor.