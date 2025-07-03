Olay, 30 Haziran 2025 tarihinde öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa’daki bir zincir market şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre, su almak için kasada sıra bekleyen Vedat Kılıç, bekleme süresi nedeniyle sinirlenerek kasiyer Kübra K.’ye, “Su almak için bu kadar beklenir mi?” şeklinde tepki gösterdi.

Parayı kasanın önüne fırlatan Kılıç ile Kübra K. arasında tartışma çıktı.

Kasiyerin para üstünü aynı şekilde vermesi üzerine tartışma alevlendi. Kılıç, para üstünü yere atarak Kübra K.’ye saldırdı.

Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarı çıkarılan Kılıç, tekrar markete girmeye çalışırken Kübra K.’ye yumruk attı.

Bu sırada olaya müdahale eden müşteri Metin Yazıcı, Kılıç’a karşılık verdi. Kılıç olay yerinden kaçarken, burnunda çatlak oluşan Kübra K. hastaneye kaldırıldı ve 7 gün iş göremez raporu aldı. Olay, marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerden kimliği belirlenen Vedat Kılıç, Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kılıç, “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anını DHA’ya anlatan Metin Yazıcı, yan kasada ödeme yaparken olaya tanık olduğunu belirtti.

Yazıcı, “Ön tarafta bir adam kasiyere ödeme yapıyordu. Tavırları tuhaftı. Kasiyer kadın ‘Bir şey mi oldu?’ diye sorunca, ‘Sana ne lan, kendi işine bak’ diye bağırdı ve parayı attı. Kadın da para üstünü geri attı. Bunun üzerine adam kadının üstüne yürüdü. Ben müdahale ederek adamı dışarı çıkarmaya çalıştım. O sırada tişörtümden çekip, ‘Seni mahvederim’ dedi.

KASİYER KADINA YUMRUK AT

Kasiyer kadın araya girince yüzüne yumruk attı. Ben de tekrar müdahale ettim, dışarı ittim ve vatandaşlar ayırdı. Sonra kaçtı,” dedi.

Kavgalara müdahale sırasında yaralanan ya da hayatını kaybedenlerin haberlerini izlediğini ancak bu durumu görmezden gelemediğini vurgulayan Yazıcı, “Bir kadın darbediliyordu, müdahale etmeden duramadım. Kendi akrabam da olabilirdi. Tekrar aynı refleksi gösteririm. Olaydan sonra düşündüm ama yapmasam daha kötü olurdu. Ölse ne olacaktı?” diye konuştu. Kübra K.’nin kendisine telefonla ulaşıp teşekkür ettiğini de ekledi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerini artırıyor.