Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile aralarında yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Yamantürk, "Hasan Arat herkesi tahrik etti. Ben toplantının sağlıklı devam etmesi arzusundaydım. Ancak arkasını dönüp bana 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diyerek yine tehdit etti ve tahrik etti" ifadelerini kullandı.

İşte Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün açıklamalarından satır başları...

'EMİR KİPİYLE KONUŞMAYA BAŞLADI'

"İnsanlar 100 milyon Euro'yu soruyor. Hasan Arat, milletin aklıyla dalga geçer gibi ampullerden, stadın ışıklandırmasından bahsediyor. Bu yüzden tepki oldu. Divan olarak ortamın sakinleştirmesini çalışırken Hasan Arat, insanları tahrik etmeye devam etti. Herkese emir kipiyle konuşmaya başladı. Birine susacaksın diyor, diğerine otur diyor. Ara verelim dedik. 'Ben şimdi konuşacağım, yoksa giderim' diyor. Gerilimin artması için elinden geleni yaptı.''

'HASAN ARAT HERKESİ TAHRİK ETTİ'

''Bu ortamı ne ben ne de arkadaşlarım yarattı. Hasan Arat herkesi tahrik etti. Ben toplantının sağlıklı devam etmesi arzusundayım. Arkasını dönüp 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diyerek tehdit ve tahrik etti. Tehditlerine devam edince bunlar yaşandı. Evet final böyle olmamalıydı.''

'100 MİLYON EURO...'

''8 yıl boyunca arkadaşlarımızla birlikte çok iyi işler yaptık. Ben yapı olarak hiçbir zaman ön plana çıkan birisi olmadım. Kulübüm Beşiktaş herkesin, her şeyin önündedir. Benim tek gayem Beşiktaş'ın hakkını savunmak oldu. Ben 100 milyon Euro'nun hesabını sordum.''

'BÜTÜN BAŞKANLAR ARADI'

''Camiam üzüldü. Doğal olarak tepki de oldu ama teveccüh de var. Fikret Orman hariç eski başkanlarımızın hepsi aradı. Türkiye'nin her yerinden aradılar. Hepsi Beşiktaş'ın hakkını savunduğum için bu tepkiyi gösterdiğimi biliyor."