Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde jandarma ekiplerince doğada toplanması yasak olan yabani salep toplayan üç kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira para cezası kesildi.

Yerel medyanın aktardığına göre; cezaya tepki gösteren Ali K., Bolu Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE BRANDA ÇEKTİ, POLİS İKNA İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri atlama brandası kurarak güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de Ali K.'yı ikna etmek üzere çatıya çıktı.

Polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları ve ikna çabaları sonucunda çatıdan güvenli bir şekilde indirilen Ali K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ali K.'ya yaklaşık 1 buçuk milyon lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.