Teksas'ın Gaines County bölgesinde başlayan ve tüm kasabaya yayılan kızamık salgını, komşu eyalet New Mexico’ya kadar sıçradı. Yetkililer, şu ana kadar 200 kişinin enfekte olduğu belirtti. Özellikle çocuklar ve gençlerin risk altında olduğu bildirildi.

DOKTORLAR ALARMA GEÇTİ

Alarma geçen doktorlar ise bazı hastaların entübe edilmek zorunda kaldığını bazılarının ise yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle beslenme güçlüğü çektiğini aktardı. Salgınla mücadele için bölgede test ve aşılama çalışmaları hızlandırıldı. Ancak doktorlar, düşük aşılama oranlarının salgını kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtiyor.

10 YIL SONRA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Teksas'ta on yıl sonra ilk kez kızamıktan ölüm vakası kaydedildi. Aynı zamanda New Mexico’da da aşısız bir yetişkin kızamıktan hayatını kaybetti. Uzmanlar, salgının önümüzdeki aylarda devam edebileceğini ve aşının hastalıktan korunmada en etkili yöntem olduğunu vurguluyor.

Kızamık, son derece bulaşıcı bir hastalık olup, havada saatlerce asılı kalabilen damlacıklar yoluyla yayılıyor. Tedavisi bulunmayan hastalık, yalnızca destekleyici bakımla yönetilebiliyor. Sağlık yetkilileri, aşılanma oranlarının artırılması gerektiğini hatırlatarak ebeveynleri uyarıyor.