Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri ve Kuzey-Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgını büyümeye devam ediyor.

VAKA SAYISI BİNİ AŞTI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean Kaseya, 15 Mayıs’ta ilan edilen salgında vaka sayısının 1077’ye ulaştığını, 246 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaseya, komşu Uganda’da da 8 Ebola vakasının görüldüğünü belirterek, Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Somali’nin de salgın açısından yüksek risk altında bulunduğunu söyledi.

Salgının halen aktif olduğunu vurgulayan Kaseya, vaka sayısında artış beklendiğini ifade etti. Temaslı takibindeki eksiklikler ile laboratuvar kapasitesinin yetersizliğinin mücadeleyi zorlaştırdığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs’ta Ebola nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sağlık yetkilileri, mevcut salgının nadir görülen “Bundibugyo” varyantından kaynaklandığını ve virüse karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşının bulunmadığını belirtiyor.

İlk kez 1976 yılında ortaya çıkan Ebola, özellikle Afrika kıtasında binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.