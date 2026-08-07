ABD'de salmonella salgını sebebiyle geniş kapsamlı bir gıda güvenliği alarmı verildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyon koli yumurta geri çağrıldı.

Yetkililer, salgının şimdiye kadar 17 eyalete yayıldığını, 26 kişinin hastaneye kaldırıldığını, fakat can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

GERİ ÇAĞIRILAN YUMURTALAR HANGİLERİ?

Geri çağırma kararı; Kroger, Simple Truth, Brookshire's, Cal-Maine ve Country Morning markaları altında satılan yumurtaları içeriyor.

Söz konusu ürünler Teksas, Louisiana, Oklahoma, Arkansas, Mississippi ve New Mexico'daki marketler ile gıda hizmeti işletmelerine dağıtımı yapıldı.

Yetkililer, P-1950 veya 0840962 tesis kodunu taşıyan ve 20 Temmuz-17 Ağustos 2026 son tüketim tarihine sahip yumurtaların geri çağırma kapsamında yer aldığını bildirdi.

TÜKETİCİLER UYARILDI

CDC, bu kodlara sahip yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tüketicilerden ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri istendi.

Ayrıca yumurtalarla temas eden buzdolabı rafları, saklama kapları, mutfak tezgâhları ve kullanılan mutfak gereçlerinin sıcak sabunlu suyla ya da bulaşık makinesinde iyice temizlenmesi tavsiye edildi.

SALGININ BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella, kontamine gıda veya su yoluyla bulaşan bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyon olarak tahmin ediliyor.

En yaygın belirtiler arasında ishal, ateş ve karın krampları yer alıyor. Semptomlar genellikle bakteriye maruz kalındıktan birkaç saat ya da birkaç gün sonra ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde enfeksiyonun daha ağır seyredebileceği uyarısında bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

CDC ve FDA, salmonella salgınının kaynağına yönelik soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sağlık yetkilileri, geri çağrılan ürünlerin evlerden hızla çıkarılmasının yeni vakaların önlenmesi açısından kritik önem taşıdığını belirterek tüketicilere resmi geri çağırma duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.