Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede bu yıl ilk kez 18 Mart'ta görülen H5N1 tipi kuş gribi vakasının ardından salgın kısa sürede büyüyerek 11 bölgeye ve 100'ü aşkın kümes hayvancılığı işletmesine ulaştı.

TEK HAYVANAT BAHÇESİ KAPATILDI

Salgının kontrol altına alınması amacıyla bugüne kadar 569 bin 858 kümes hayvanı itlaf edilirken, 989 bin yumurta da imha edildi. Yetkililer, başkent Katmandu'daki ülkenin tek hayvanat bahçesinde ölü bulunan bir kargada H5N1 virüsünün tespit edilmesi üzerine tesisin tedbir amacıyla ziyaretçilere kapatıldığını açıkladı.

TAVUK ETİ VE YUMURTA ARZI OLUMSUZ ETKİLENECEK

Öte yandan yetkililer, salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvancılığı işletmesinin faaliyetlerini durdurmasının ve gerçekleştirilen itlafların tavuk eti ile yumurta arzını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.