2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, salgın riski nedeniyle planlarını askıya aldı. Kupa hazırlıklarına başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle önemli bir karar aldı. Yetkililer, sağlık riskleri sebebiyle milli takımın ülkede gerçekleştirmeyi planladığı hazırlık kampının iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen takımın kampı farklı ülkede devam edecek. Yapılan açıklamaya göre programının Belçika’ya taşındığı duyuruldu. Oyuncuların ve teknik heyetin sağlık güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilirken, sürecin uluslararası sağlık kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edildi. FIFA’nın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve salgının Dünya Kupası hazırlık sürecine olası etkilerini değerlendirdiği aktarıldı.

