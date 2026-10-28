Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ebola salgınının Kongo’da çok sayıda aileyi etkilediğini belirterek, "KDC'de 10 binden fazla kişiye Ebola bulaştığı rapor edilirken, ne yazık ki bunların neredeyse yarısı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bazı ailelerin birden fazla yakınını kaybettiğine dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü, salgınla mücadelede uluslararası desteğin önemini vurguladı.

'1000'DEN FAZLA KİŞİ BAKIM ALTINDA'

KDC hükümetinin koordinasyonunda ve uluslararası ortakların katkısıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Ghebreyesus, yaklaşık 2 bin 700 kişinin iyileştiğini, 1000'den fazla kişinin ise klinik bakım altında olduğunu bildirdi.

Salgına neden olan Bundibugyo virüsüne karşı aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 kişi iyileşti, 1000'den fazla kişi ise halihazırda klinik bakım alıyor. Bilim, işbirliği ve toplumların katkılarıyla, Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola'yı önlemeye ve tedavi etmeye yönelik yeni aşı ve tedavi adayları geliştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇALIŞMALARIMIZI YAVAŞLATMAYACAĞIZ'

Salgının kontrol altına alınabileceğine ilişkin umut veren gelişmeler yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, uluslararası desteğin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirterek, "Bu çabalar ve kaydedilen ilerleme bize sadece umut vermekle kalmıyor, salgının kontrol altına alınabileceğini ve nihayetinde sona erdirilebileceğini gösteriyor. Müdahale çalışmalarının sürdürülebilmesi için küresel dayanışma ve desteğin devam etmesi çağrısında bulunuyoruz. Çalışmalarımızı asla yavaşlatmayacağız" açıklamasını yaptı.

KDC Sağlık Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 10 bin 60'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 887'ye yükseldi.

NEHRİN ADIYLA ANILMAYA BAŞLANDI

İlk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı salgınlarla tespit edilen Ebola virüsü, kanamalı ateşe yol açabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığına neden oluyor. Hastalık, KDC'de Ebola Nehri yakınlarındaki bir köyde ortaya çıkmasının ardından bu nehrin adıyla anılmaya başlandı.

Virüsün Batı Afrika'da Aralık 2013'te yayılmasıyla başlayan salgın, 2014-2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone başta olmak üzere bölgeyi etkiledi. Bu dönemde yaklaşık 30 bin kişiye Ebola bulaşırken 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BUNDİBUGYO VARYANTININ TEDAVİSİ YOK

KDC'de ise Ituri eyaletinde bildirilen 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta yeni bir salgın ilan edildi. Sağlık yetkilileri, mayıs ayında ortaya çıkan Bundibugyo varyantına karşı henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını belirtiyor. Bu durum, salgının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmaları daha da önemli hale getiriyor.