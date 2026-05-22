Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü’nün 79’uncu toplantısı sonrası konuştu. Ghebreyesus, salgının KDC’de (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) hızla yayılmaya devam ettiğini belirterek, "DSÖ, daha önce riski ulusal ve bölgesel düzeyde yüksek, küresel düzeyde ise düşük olarak değerlendirmişti. Şimdi risk değerlendirmemizi ulusal düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük olarak revize ediyoruz. Şimdiye kadar KDC'de 82 vaka doğrulandı ve yedi ölüm doğrulandı. Ancak KDC'deki salgının çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Şu anda yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm var" dedi.

UGANDA’DAKİ DURUM DAHA KONTROLLÜ

Ghebreyesus, Uganda’daki tablonun daha istikrarlı ilerlediğini ifade ederek, KDC’den gelen kişilerde 2 Ebola vakasının tespit edildiğini ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uganda’da uygulanan önlemlerin virüsün yayılımını sınırlamada etkili olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, KDC’de görev yapan bir ABD vatandaşında Ebola testinin pozitif çıktığını, hastanın tedavi amacıyla Almanya’ya sevk edildiğini söyledi.

3,9 MİLYON DOLAR YARDIM

DSÖ’nün acil durum fonundan Ebola ile mücadele için 3,9 milyon dolar aktardığını belirten Ghebreyesus, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher’e de müdahale çalışmaları kapsamında sağlanan 60 milyon dolarlık destek nedeniyle teşekkür etti.

Sahadaki ulusal sağlık ekipleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade eden Ghebreyesus, "Önümüzdeki günlerde, hem KDC hem de Uganda'nın ulusal planlarıyla ve ortaklarımızla uyumlu, çok kurumlu bir stratejik hazırlık ve müdahale planı yayımlayacağız" diye konuştu.

11 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Sağlık otoritelerine göre mevcut Ebola salgını, nadir görülen “Bundibugyo” varyantından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu türe karşı henüz onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını ifade ediyor.

İlk kez 1976 yılında Sudan’ın Nzara kenti ile KDC’nin Yambuku bölgesinde ortaya çıkan Ebola virüsü, adını salgının başladığı Ebola Nehri’nden aldı. Virüs, özellikle 2014-2017 yılları arasında Batı Afrika’da büyük yıkıma yol açmış, Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 30 binden fazla kişiye bulaşmış, 11 bini aşkın insanın ölümüne neden olmuştu.