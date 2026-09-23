İklim bilimcilerin tahminlerine göre, önümüzdeki altı ay boyunca süper El Niño'nun getireceği ilave sıcaklıklar nedeniyle 450 binden fazla kişinin hayatını kaybedecek.

Söz konusu bilanço, iklim krizinin zaten yükselttiği sıcaklıklardan kaynaklanan erken ölümlere ek olarak hesaplandı.

Endonezya'dan Hindistan'a, Nijerya'dan ABD'ye kadar küresel ölçekte etkili olması beklenen El Niño'nun ayrıca kuraklık, orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle de çok sayıda ek ölüme yol açacak.

Ölümlerin bölgesel düzeyde tahmin edildiğini belirten araştırmacılar, projeksiyonların insanların korunabileceği ve hayatların kurtarılabileceği alanları belirlediğini vurguluyor.

Bu kapsamda daha iyi sıcaklık tahminleri yapılması, insanların sığınabileceği soğutma merkezlerinin kurulması, en sıcak zamanlarda tıbbi tesislerdeki personelin artırılması ve açık havada çalışan işçiler için koruma önlemlerinin alınması gerektiği ifade ediliyor.

'AKIL ALMAZ BİR KRİZ'

Dünyayı kasıp kavuran mevcut El Niño, pazartesi günü beklenenden aylar önce bu doğa olayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık değerini aştı.

Sıcaklıkların önceki olaylara kıyasla çok daha yüksek olması sebebiyle bilim insanları tabloyu "akıl almaz" olarak tanımladı. Bir bilim insanı olayı "yıkıcılık bakımından Godzilla seviyesinde" diye tasvir etti.

El Niño doğal bir iklim olayı olarak kabul edilmekle birlikte, küresel ısınma nedeniyle etkilerinin daha da şiddetlendi.

Raporun ortak yazarlarından Chicago Üniversitesi ve Climate Impact Lab kurucu ortağı Prof. Michael Greenstone, "451 bin kişilik tahmin, uyuşturucu etki yapacak kadar büyük bir sayı; ancak bu sayı anne babalardan, çocuklardan, büyükanne ve büyükbabalardan, komşulardan, işe giden, aileleriyle ilgilenen ve yaşamlarını sürdüren insanlardan oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?

Ölüm tahminleri, mevcut sıcaklık tahminlerinin sona erdiği Eylül ile 2027 Şubat dönemi arasını kapsıyor.

Ancak yüksek seviyedeki sıcaklık ölümlerinin 2027 yılının Haziran veya Temmuz ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki altı ayda en çok etkilenecek ülkelerin tropikal uluslar olan Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya olduğu belirtilirken, ABD'nin 3 bin 500 öngörülen ilave sıcaklık ölümüyle en çok etkilenen ilk 20 ülke arasında yer aldı.

Geniş ölçekte ise Afrika'daki Sahel bölgesi ve Güneydoğu Asya yoğun şekilde etkileniyor.