Ankara Valiliği, zirai don riski konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın, Ankara'nın batı ve iç kesimlerinde zirai dona yol açacağı belirtildi.
Özellikle 18 Mart Salı gecesinden itibaren çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ile sabah saatlerinde zirai don tehlikesinin orta ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.