Meteoroloji kaynaklı değerlendirmelere göre Türkiye genelinde bahar havası etkisini sürdürürken, doğu bölgelerinde kış koşulları yeniden kendini gösteriyor.

14 Nisan Salı günü için yapılan tahminlerde, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği bildirildi.

7 İLE KAR BEKLENİYOR

Güncel tahmin haritalarına göre kar yağışı beklenen iller arasında özellikle Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bitlis ve Kars öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra bazı kaynaklarda Artvin, Muş ve Van gibi çevre illerde de kar yağışının etkili olabileceği ifade ediliyor. Meteoroloji, kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ve sis riskine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı görülebileceği vurgulandı.