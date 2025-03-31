Türkiye, yaz mevsimine girmeden önce oldukça ilginç bir nisan yarı dönemi yaşayacak. Özellikle sürpriz soğuk hava dalgaları, hazırlıksız yakalanan çiftçileri zor durumda bırakacak. Ayrıca şiddetli yağışların ekinlere zarar verme ihtimali de gündeme geldi.

NİSAN AYI YAĞIŞLA BAŞLAYACAK

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır, salı gününden itibaren etkisini artırması beklenen soğuk hava ve yağışların nisan ayının ilk yarısında, yani 15 gün boyunca süreceğini belirtti.

Bakır, yaptığı açıklamada, "İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun batısında bugün kuvvetli yağışlar başladı ve devam ediyor. Özellikle Malatya çevrelerinde yağış miktarı 100 kg'a yaklaştı. Yağışlı periyoda girdik, yağışlar nisan ayının ilk yarısında aralıklarla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bu durum, özellikle tarım sektörü için önemli bir risk oluşturuyor. Çiftçiler, özellikle erken ekilen ürünlerin soğuk havadan ve aşırı yağıştan zarar görmemesi için tedbir almak zorunda kalacak.