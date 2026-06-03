CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına getirilmesiyle, yeni MYK beli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yapılan ilk MYK'nın ardından yaptığı açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun salı günü partinin grup toplantısında konuşacağını duyurdu.

Sarı ayrıca, Parti Meclisi toplantısının da 11 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK içinden sayın Genel Başkanın oluşturduğu, uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşların da uygun göreceği birileri varsa oturup konuşsunlar ve kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Elbette hukuki zemin içinde konuşulmasına ihtiyaç duyuyoruz. mevcut durumu, onun meşruiyetini ya da içinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza dair de bazı değerlendirmeler yaptık.

'SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ'

Önümüzdeki dönemde daha pro aktif olmayı ve medyaya konuyu anlatmayı da uygun gördüğümüzü anlatmak istiyorum. Çarşamba günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok farklı fikirde olanlar da var. zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Salı günü grup toplantısı yapacağız. Sayın genel başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak. Disiplin kurulu ilk toplantısını yapacak. parti organları çalışmaya başlamış olacak.

Kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. CHP'nin bile oyları AKP'yi yenmeye yetmezken kendi arkadaşlarımızın aramızdaki siyasal sebeplerle başka partiye gitmesini istemeyiz. Elbette partinin kurumsal kimliğini koruyucu girişimlerimiz olacak. Onlar bizim arkadaşımız, düşmanımız değil. Hala partimizin kurullarında görev yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Arkadaşların böyle bir tercihi varsa ilerleyen günlerde göreceğiz. CHP'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil, buna kimsenin gücü yetmez."