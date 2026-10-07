Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Anne Yarısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Mehmed Fetihler Sultanı da ekran yolculuğunu sürdürdü. A.B.İ. ise final bölümüyle son kez ekrana geldi.

Gecenin reyting sonuçlarında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama belli oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

6 Ekim 2026 Salı günü Total kategorisinde zirvenin sahibi Tuzlu Kahve oldu. Yapım 5.44 reytingle ilk sırada yer aldı.

Total kategorisinde Haysiyet 4.83 reytingle üçüncü, Anne Yarısı 3.81 reytingle beşinci, Mehmed Fetihler Sultanı 3.12 reytingle dokuzuncu oldu.

Final bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. ise 3.04 reytingle 10. sırada yer aldı.

1.Tuzlu Kahve 5.44

3.Haysiyet 4.83

5.Anne Yarısı 3.81

9.Mehmed Fetihler Sultanı 3.12

10.A.B.İ (Final) 3.04

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde de zirve değişmedi. Tuzlu Kahve 6.76 reytingle ilk sıraya yerleşti.

AB grubunda Haysiyet 3.43 reytingle dördüncü, Mehmed Fetihler Sultanı 2.82 reytingle altıncı, Anne Yarısı 2.65 reytingle yedinci oldu.

A.B.İ.'nin final bölümü ise 1.63 reytingle 15. sırada kaldı. Böylece dizi, final bölümünde AB kategorisinde 2 reyting barajını aşamadı.

1.Tuzlu Kahve 6.76

4.Haysiyet 3.43

6.Mehmed Fetihler Sultanı 2.82

7.Anne Yarısı 2.65

15.A.B.İ (Final) 1.63

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de gecenin birincisi Tuzlu Kahve oldu. Yapım 7.57 reytingle zirvede yer aldı.

Haysiyet 4.34 reytingle dördüncü, Anne Yarısı 3.38 reytingle beşinci, Mehmed Fetihler Sultanı 3.23 reytingle yedinci sırada yer aldı.

Final yapan A.B.İ. ise 2.44 reytingle 14. sırada günü tamamladı.

Böylece Tuzlu Kahve, 6 Ekim Salı akşamında Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirvenin sahibi oldu. A.B.İ. ise final bölümünde özellikle AB grubundaki 1.63'lük reytingiyle gecenin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.