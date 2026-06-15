Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden alınan ve halihazırda CHP TBMM Grup Başkanı olan Özgür Özel arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Partinin Meclis'teki haftalık grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı tartışması, yeni haftada da aşılamadı.
Geçtiğimiz hafta her iki ismin de kürsüye çıkacağını ilan etmesi üzerine tarafların destekçileri sabahın erken saatlerinde TBMM önünde toplanmış ve iki grup arasında tartışmalar yaşanmıştı. Yaşanan bu gerilimin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş devreye girmiş ve güvenlik gerekçesiyle CHP grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurmuştu.
Ziyaretçi yasağı nedeniyle Meclis'e giremeyen partililere seslenen Özgür Özel, "Eğer siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı 07.00’de, partinin sokağından bile geçmemesi gereken o tipler bugün de bu Meclis’in kapısına dayanacak, sanki Cumhuriyet Halk Partisi misafiriymiş gibi içeri sokulacaktı. Grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş Genel Başkan’a değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Bu gelişmeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısı yaparak kendi grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceğini duyurmuş ve partililere şu sözlerle seslenmişti:
"İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür!"
İKİ AYRI DUYURU YAPILDI
Geçtiğimiz hafta iki farklı noktada yapılan açıklamaların ardından, bu hafta Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Ancak her iki cepheden gelen açıklamalar, krizin bu hafta da TBMM'ye taşınacağına işaret ediyor:
CAO Yürütme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı Barış Övgün, sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'in grup toplantısında konuşma yapacağına dair resmi bir duyuru paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise katıldığı bir televizyon yayınında sürece dair net konuşarak kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını şu sözlerle belirtti:
"Yarın grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek. Olağan akışına uygun bir şekilde grup toplantımızı TBMM’de yapacağız."