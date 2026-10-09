Başarılı oyunculuğuyla tanınan Salih Bademci, bu kez evlilik ve çocuk yetiştirme üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Baba olduktan sonra çocuk merkezli evliliklere bakışının değiştiğini anlatan Bademci, eşlerin çocuklarına odaklanırken kendi ilişkilerini ihmal edebildiğini söyledi. Ünlü oyuncu, anne-babalık kimliğinin zamanla eş olmanın önüne geçmesine ilişkin görüşlerini samimi ifadelerle dile getirdi.

“SEN KARI-KOCA DEĞİL, SADECE ANNE-BABA OLUYORSUN”

Tümay Özokur'un programında konuşan Salih Bademci, çocuklarını hayatlarının merkezine koyan çiftlerin zamanla kendi ilişkilerini geri plana atabildiğini belirtti. Ünlü oyuncu, “Bir çocuğa iki taraf birden o kadar odaklanınca artık kendini unutuyor. Sen karı-koca değil, sadece anne-baba oluyorsun” sözleriyle bu durumun ilişkiler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“ÇOCUK TABİİ Kİ GİDECEK”

Ebeveynlerin çocuklarının büyüyüp kendi hayatlarını kuracağını unutmaması gerektiğini ifade eden Bademci, çarpıcı bir benzetme yaptı.

Ünlü oyuncu, “İnsan ne kadar çabuk çocuğun bir kiracı olduğunu ve sözleşmesinin çok kısa süreli olduğunu bilirse, yanındaki hayat arkadaşına o kadar fazla sarılacak” dedi.

“HAYAT ARKADAŞINI UNUTMAMAK GEREKİYOR”

Baba olduktan sonra çocuk merkezli evliliklere bakışının değiştiğini anlatan Salih Bademci, eşlerin yalnızca anne-baba kimliğiyle yaşamalarını sorguladı. Çocukların bir gün kendi yollarına gideceğini hatırlatan oyuncu, çiftlerin birbirlerine duydukları sevgiyi ve ilişkilerini korumalarının önemini vurguladı.