Kıbrıs'ta sahnede geçirdği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Volkan Konak'a dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla veda edildi. Sanatçının cenazesi bugün memleketi Trabzon Maçka'da aile mezarlığında toprağa verilecek.

Sanatçının binlerce hayranı güvenlik önlemi nedeniyle ayrılan alandaki bariyerleri yıkarak tabut başına akın etti. İzdiham nedeniyle görevliler kalabalığı uyarmak için anons yaptı.

"VOLKAN BANA BUNU NASIL YAPARSIN"

Selma Konak, eşinin tabutu başında "Volkan bana bunu nasıl yaptın" diye haykırarak gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçının baygınlık geçiren kızı Şimal Konak'a ise sağlık görevlileri müdahale etti. Volkan Konak'ın küçük kızı Derin Konak da aile bireyleri tarafından teselli edildi.

Volkan Konak'ı uğurlayanlar arasında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perihan Savaş, Şevval Sam, Erol Evgin, Müjdat Gezen, Polat Yağcı, Hande Yener, Kutsi, Sinan Özen, Ahmet Selçuk İlkan, Orhan Gencebay, Melek Baykal, Hakan Altun, Mehmet Aslantuğ, Derya Uluğ, Kubat, Hande Ünsal, Berkay Şahin, Linet, Hüsnü Şenlendirici, Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimler vardı.

TACİZ İDDİASI

Öte yandan Instagram'da 'Gece Muhabiri' adlı hesabın paylaşımına göre, cenazede kadınları taciz ettiği iddia edilen bir adam güvenlik tarafından alan dışına çıkarıldı. O kişinin ünlü bir radyocu olduğu konuşuluyor.