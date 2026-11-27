Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih Özcan, Süper Lig kulüplerinden gelen desteğin kendileri için önemini vurguladı.

Milli futbolcu, “Süper Lig’deki tüm takımların bize destekte bulunması çok güzel bir andı. Bu akşam oynanan maç milli bir mesele oldu ve 3 puanla eve dönüyoruz. Mutluyuz” dedi.

Karşılaşmaya yüksek motivasyon ve özgüvenle çıktıklarını belirten Özcan, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

“TARAFTARLARIMIZA GÜRCİSTAN POLİSİ BİBER GAZI SIKTI”

Tribünlerde yaşanan olaylara da değinen Özcan, “Taraftarlarımıza Gürcistan polisi biber gazı sıktı. Gerçekten yazık. Tüm taraftarımıza çok geçmiş olsun. 2-3 kişi de yaralanmış. Bu galibiyet daha da anlamlı bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

“SAHADA DA HER ŞEYİMİZİ VERDİK”

Maçtan önce ve karşılaşma sırasında birçok motivasyon konuşması yapıldığını anlatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm Türkiye'nin desteğini arkalarında hissettiklerini dile getirdi.

Özcan, “Sahada da her şeyimizi verdik, bunu da herkes gördü. Taraftarlar da çok destek oldu. Sadece Beşiktaş taraftarı değil, tüm Türk taraftarlar bugün bizi destekliyordu. Bizim için çok önemli ve güzel bir andı bu. Bu galibiyetle eve dönmek daha da güzel oldu” diye konuştu.