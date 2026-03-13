Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon sonunda Niklas Süle ve milli futbolcu Salih Özcan ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, yaptığı açıklamayla iki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını, kararın karşılıklı anlaşılarak alındığını doğruladı.

"ORTAK BİR KARAR ALDIK"

Ricken, "Bu hafta her ikisiyle de açık ve saygılı görüşmeler gerçekleştirdik. Sonunda Süle ve Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Ara transferde orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın da milli futbolcu Salih Özcan ile ilgilendiği biliniyordu. Ancak o dönem çıkan haberlere göre hem Dortmund'un bonservis beklentisi hem de Özcan'ın maaş talebi bu transferin gerçekleşmesine engel olmuştu.

Bu sezon Dortmund formasıyla Bundesliga'da 7 maça çıkan Salih Özcan, yalnızca 31 dakika forma şansı bulabildi.