A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında yarın Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Salih Özcan, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü hakkında bilgi verdi.

Özcan, "Orkun Kökçü maalesef sakat. Son maçlarda sakat sakat oynadı. Haplarla, iğnelerle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum." dedi.

DÜNYA KUPASI HAYAL KIRIKLIĞI

Dünya Kupası'ndaki performanslarına da değinen Özcan, "Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk... Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da yarın inşallah atarız." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

Salih Özcan, teknik direktör Vincenzo Montella'ya da teşekkür ederek, "Süre almadığım dönemde de kendime güveniyordum ve çalışmaya devam ediyordum. Montella da o dönemde arkamda durdu. Ona da teşekkür ediyorum." dedi.

"AMED MAÇINI BENİM YÜZÜMDEN KAYBETTİK"

Özcan ayrıca, Amed maçındaki performansıyla ilgili olarak, "Amed maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. Önümüzde önemli maçlar var. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum." diye konuştu.