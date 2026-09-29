Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarında yaşanan krizin ardından denetim süreci başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmelerin denetimi için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi.

Denetim sürecinin devredilmesinin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yürüttüğü görevlerinden ayrıldı.

GEREKÇESİ: SÜRECİ BAĞIMSIZ YÜRÜTMEK

Edinilen bilgilere göre Tanrıkulu'nun bu kararı, süreci bağımsız bir şekilde yürütmek amacıyla aldığı öğrenildi.

Tanrıkulu'nun ayrılık gerekçesi, “süreci tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek” şeklinde aktarıldı.