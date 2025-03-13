Manisa'da, çocuk parkında ters oturduğu salıncakta sıkışan 7 yaşındaki Şafak K.Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi'ndeki Ahmet Yurdaşan Parkı'nda anne-bebek salıncağının bebek bölümüne ters oturan 7 yaşındaki Şafak K.Ç., burada sıkıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği operasyonda, salıncak kesilerek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Şafak K.Ç., kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.