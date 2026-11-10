Galatasaray'da forma giyen Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp açıklamalarında yaşına, farklı mevkilerde görev almasına ve takımdaki liderlik rolüne ilişkin konuştu.

Macaristan Milli Takımı'na ilk kez 2016'da seçilen 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 10 yılı değerlendirirken, "Artık genç bir oyuncu olmadığımı sık sık düşünüyorum, gelecek yıl 30 yaşında olacağım ancak maçtan maça odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

SAKATLIK DÖNEMİNDE DE TAKIMINI TAKİP ETTİ

Sakatlığı nedeniyle bir önceki milli maç döneminde kadroda yer almayan Sallai, bu süreçte takım arkadaşlarıyla iletişimini sürdürdüğünü anlattı. Macar futbolcu, "Maçlarımızı elbette takip ettim ve takımı destekledim. Takım arkadaşlarımla iletişimimi sürdürdüm; bu arada bir an önce sahalara dönebilmek için çalışmalara devam ettim." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'a karşı daha önce oynamadığını belirten Sallai, cumartesi günkü mücadele için beklentisini de paylaştı: "Gürcistan'a karşı daha önce oynamamıştım ama cumartesi günkü karşılaşma umarım benim için unutulmaz bir maç olur. İyi bir sonuç alacağımızı ve evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum."