Vakaların büyük bölümü 2026'da ortaya çıktı. Hastalananların yaşları bebeklerden 90 yaşındaki kişilere kadar uzanırken, vakaların yüzde 38'inin hastaneye yatırılması salgının ciddiyetini ortaya koydu. İki kişide ise bakterinin kana karışması sonucu daha ağır enfeksiyon gelişti.

ŞÜPHELER İTHAL YUMURTALAR ÜZERİNDE

Yürütülen incelemelerde vakaların aynı Salmonella türüyle bağlantılı olması ortak bir bulaş kaynağına işaret etti. Yetkililer, salgının ülke dışından ithal edilen yumurtalarla bağlantılı olabileceğini açıkladı. Şu ana kadar ülkede üretilen yumurtaların salgınla ilişkili olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı.

İncelemeler sırasında vakalardan 24'ünün yumurta tedarik edilen beş farklı işletmeyle bağlantısı tespit edildi. Ancak söz konusu işletmelerin isimleri kamuoyuna açıklanmadı. Sağlık ve gıda güvenliği ekipleri yumurtaların tedarik zincirini takip ederek salgının kesin kaynağını belirlemeye çalışıyor.

199 VAKA İNGİLTERE'DE

Toplam 207 vakanın 199'u İngiltere'de, altısı İskoçya'da, biri Galler'de ve biri Kuzey İrlanda'da kaydedildi. İngiltere içinde en fazla vaka 47 kişiyle Londra'da görülürken Yorkshire ve Humber bölgesinde 38 vaka belirlendi.

Salmonella enfeksiyonu genellikle ishal, karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı ve kusma gibi belirtilere yol açıyor. Çoğu kişi birkaç gün içinde iyileşse de küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde enfeksiyon daha ağır seyrederek hastanede tedavi gerektirebiliyor.

Yetkililer salgının kaynağına ilişkin araştırmanın sürdüğünü belirterek yumurtaların ve diğer gıdaların uygun şekilde pişirilmesini, mutfakta çapraz bulaşmaya karşı dikkatli olunmasını ve gıda hazırlamadan önce ellerin iyice yıkanmasını öneriyor.