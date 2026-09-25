İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM konuşmasını boş bir salona yaptı. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de katliamların mimarı Başbakan'a karşı öfkeli heyetler salonu boşalttı.

Bu durum İsrail heyetinde şok etkisi yarattı. Başbakanlarını ayakta karşılayan İsrail heyeti salonun neredeyse tamamının boşaldığını görünce kala kaldı. 77 heyet, oturuma katılmadı.

Bu protesto, İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. Kanal 14 bunu “İsrail’in yüzüne tükürmek” olarak nitelendirirken, Yedioth Ahronoth ise “dramatik bir protesto” diye tasvir etti.

Ancak İsrail heyetinin küstahlığı, bu tepkiye rağmen biraz bile azalmadı. İsrail heyetinden bir ateşe, tek tek koltukları gezerek salonu terk eden ülkelerin ismini not etti.