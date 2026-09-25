İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM konuşmasını boş bir salona yaptı. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de katliamların mimarı Başbakan'a karşı öfkeli heyetler salonu boşalttı.
Bu durum İsrail heyetinde şok etkisi yarattı. Başbakanlarını ayakta karşılayan İsrail heyeti salonun neredeyse tamamının boşaldığını görünce kala kaldı. 77 heyet, oturuma katılmadı.
Bu protesto, İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. Kanal 14 bunu “İsrail’in yüzüne tükürmek” olarak nitelendirirken, Yedioth Ahronoth ise “dramatik bir protesto” diye tasvir etti.
Ancak İsrail heyetinin küstahlığı, bu tepkiye rağmen biraz bile azalmadı. İsrail heyetinden bir ateşe, tek tek koltukları gezerek salonu terk eden ülkelerin ismini not etti.
O görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Netanyahu kürsüden elindeki çağrı cihazıyla tehditler savururken, heyet de sessizce 'hedef listesi' hazırladı.
BAZI ÜLKELER KASABI AYAKTA ALKIŞLADI
Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu teker teker salonu boşaltırken, İsrail'in destekçileri de her şeye rağmen salonda kaldı. Hatta bazıları Netanyahu'yu ayakta bile alkışladı.
İsrail'in en büyük müttefiki olan ev sahibi ABD heyetinin salonda kalması kimseyi şaşırtmazken, salonda kalan diğer ülkelerin tavrı dikkatlerden kaçmadı.
İtalya, Yunanistan, Almanya, Finlandiya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri konuşma sırasında yerlerini korudu. Buna karşı İspanya, Netanyahu'nun konuşmasına katılmadı.
Bazı Afrika ülkelerinin tavrı da dikkat çekti. Türkiye'nin müttefiki Somali, Mısır ve Güney Afrika ile birlikte salonu terk ederken Etiyopya Netanyahu'yu ayakta alkışladı.
Netanyahu'nun konuşmasını dinlememeyi seçen delegasyonlar arasında Trump'ın 'fethetmekle' övündüğü Venezuela delegasyonu olması da dikkat çekti.
İsrail Başbakanı ise salonu terk etmek için delegelerin oluşturduğu kuyruğu rahatsızlıkla izledi. Netanyahu, delegelerin arkasından "ahlakçı korkarklar" diye seslendi.